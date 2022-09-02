Екатеринбург накрыл густой туман

Екатеринбург окутал туман. Фото: Полина Зиновьева

Екатеринбург сегодня ночью окутал густой туман, который продержался до утра. Атмосферное явление серьезно осложнило видимость.

В Кольцово, вероятно, из-за тумана часть рейсов были задержаны. В частности, время вылетов было сдвинуто на ряде маршрутов от нескольких минут до получаса и более, судя по онлайн-табло.

"Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге задержались на прилет два рейса, на вылет — четыре рейса. Задержки составили до 2 часов 10 минут. В настоящее время Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов", — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Например, рейс 7R-815 Екатеринбург — Нижневартовск — Томск вылетел в 07:23 вместо запланированного на 06:05. Небольшая разница в вылете была у самолета, следующего по маршруту Екатеринбург — Минеральные Воды (U6-205). Он покинул воздушную гавань Екатеринбурга в 07:41 вместо 07:15. Рейс из Екатеринбурга до Санкт-Петербурга (FV-6402) вылетел в 08:20 вместо 06:15.

Читатели "Областной газеты" поделились фото, которые они сделали утром. С высоты город почти не было видно.

Фото: читатель "Областной газеты"

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, ранее в МЧС продлили штормовое предупреждение в Свердловской области. Сегодня местами возможны град, ливень и сильный ветер.