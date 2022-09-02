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Общество
2 сентября 2022, 11:51

До 10 сентября продлен режим ограничения полетов в 11 аэропортов России

Кольцово

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах. Фото: Павел Ворожцов

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части страны. Он будет действовать до 10 сентября.

Как и прежде, пассажиров не принимают воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Остальные аэропорты РФ работают штатно.

"Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", — говорится на сайте федерального агентства.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 4 сентября.

Добавим, ранее стало известно, что в связи с закрытием аэропортов южной и центральной части страны образовалась экономия средств федерального бюджета. Деньги было решено использовать на субсидирование авиарейсов. Подробнее об этом читайте тут.

Областная газета Свердловской области

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