Глава МЧС РФ прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом

Александр Куренков пожелал успехов в учебе курсантам Уральского института ГПС. Фото: Полина Зиновьева

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков прибыл в Екатеринбург. Глава МЧС посетил церемонию присяги курсантов Уральского института государственной противопожарной службы, передает корреспондент "Областной газеты" с места события.

"Курсанты первого курса Уральского института ГПС приняли присягу сотрудника федеральной противопожарной службы. В тексте присяги не много слов, но в них заложен глубокий смысл. В них сконцентрированы благородные идеалы защиты Российской Федерации и ее народа. Исполнение этих слов составляет смысл нашей службы", — отметил в приветственной речи Александр Куренков.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Он пожелал курсантам успехов в учебе и на службе, добавив, что российские сотрудники МЧС оказывают эффективную помощь не только гражданам нашей страны, но и всего мира.

Накануне Александр Куренков с рабочим визитом посетил Курган, вместе с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым он обсудил вопросы защиты населения Урала от чрезвычайных ситуаций.