В труднодоступных населенных пунктах Среднего Урала началось досрочное голосование

Со 2 по 10 сентября в Свердловской области пройдет досрочное голосование в отдаленных территориях. Фото: сайт Свердловского избиркома

Досрочное голосование на выборах губернатора Свердловской области началось в труднодоступных и отдаленных территориях региона. Комиссии будут работать до 10 сентября, сообщили в пресс-службе областного избиркома.

Голосование пройдет в 155 отдаленных населенных пунктах Среднего Урала. Там будут организованы 85 участков, за которыми закреплены 7 107 избирателей.

Для досрочных выборов члены комиссий будут использовать переносные ящики для бюллетеней. В Свердловском избиркоме пояснили, что на голосовании в труднодоступных местах могут находиться зарегистрированные кандидаты или их официальные представители (доверенные лица), наблюдатели и журналисты СМИ, получившие аккредитацию.

Сегодня сделать выбор могут жители труднодоступных населенных пунктов Ивдельского городского округа. В поселке Глухарном уже проголосовали 20 человек, процесс идет и в поселке Бурмантово. Чтобы добраться до отдаленной местности, члены участковых избирательных комиссий задействовали железнодорожный, водный транспорт и автомобили высокой проходимости.

3 сентября начнется голосование в поселках Понил, Пакина, Вижай, Ушма, Шипичный. Ожидается, что в досрочной процедуре выборов участие примут 180 жителей из труднодоступных территорий Ивдельского городского округа.

4 сентября в Таборинском муниципальном районе на участке № 880 — деревня Унже-Павинская.

Жители смогут сделать выбор с 8:00 до 20:00. Голоса будут подсчитаны сразу после закрытия участков. На сайте Избирательной комиссии Свердловской области можно ознакомиться со списком населенных пунктов, где проводятся досрочные выборы.

Ранее сообщалось, что больше двух тысяч свердловчан решили проголосовать на участках по месту пребывания.