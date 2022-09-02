Глава МЧС РФ высоко оценил готовность Свердловской области к чрезвычайным ситуациям

Свердловская область получила высокую оценку от главы МЧС РФ за готовность к ЧС. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Александр Куренков высоко оценил готовность Свердловской области к возникновению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом глава МЧС РФ заявил в ходе рабочей встречи с губернатором Свердловской области.

На Среднем Урале ежегодно из бюджета региона выделяется больше 1,2 миллиарда рублей на содержание областной противопожарной службы. За последние несколько лет численность профильных подразделений увеличилась более чем в два раза, передает департамент информационной политики Свердловской области.

Огнеборцев обеспечивают всем необходимым. В регионе построены 25 новых пожарных депо и сделан ремонт в 68 зданиях. В борьбе с возгораниями помогают добровольцы из 570 подразделений. Они участвовали в тушении трети пожаров, зафиксированных на Среднем Урале в первом полугодии. Кроме этого, регион всегда готов оказать помощь соседним субъектам в борьбе с опасной стихией. В этом году сотрудники Уральской авиабазы были направлены в Тыву, Зауралье и Югру.

"Спасибо вам за то, что поддерживаете региональную составляющую по пожарным частям. То, что они действуют в соседних регионах, это еще раз подтверждает их оперативную готовность. Спасибо также за поддержку Уральского государственного противопожарного института МЧС России и за выстраивание конструктивных отношений с ГУ МЧС России по Свердловской области", — сказал на встрече министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствийАлександр Куренков.

Для Свердловской области сложным в плане пожарной обстановки и других природных аномалий был 2021 год. Однако все угрозы были вовремя ликвидированы, пострадавшим жителям возместили материальный ущерб из казны региона.

Напомним, Александр Куренков сегодня прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом. С утра он принял присягу у первокурсников Уральского института ГПС.