В мэрии Екатеринбурга рассказали, сколько людей проживает в городе

Всего на Среднем Урале проживают 4 млн 269 тыс. человек. Фото: Полина Зиновьева

Подведение итогов Всероссийской переписи населения 2021 года вышло на финишную прямую. Начальник департамента экономики Екатеринбурга Алексей Прядеин заявил, что уже известно точное количество жителей уральской столицы.

Данные по Свердловской области и конкретно Екатеринбургу стали известны 1 сентября. Как рассказали "ОГ" в пресс-службе городской администрации, население уральской столицы составляет 1 588 665 человек.

Всего на Среднем Урале проживают 4 млн 269 тыс. человек. Почти 85,8% (3 млн 661 тысяча) свердловчан — городские жители, остальные 608 тысяч — сельские. По предварительным данным, население России составляет 147,2 млн человек (за 11 лет это число выросло на 1,4%).

Напомним, что Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Окончательные итоги будут подведены и опубликованы до конца текущего года.