День народов Среднего Урала впервые отметят в парке имени Маяковского

День народов Среднего Урала — традиционный праздник гордости и признания всех 160 народностей, проживающих на территории Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Мероприятие пройдет в Екатеринбурге 4 сентября — в первое воскресенье месяца. В этом году праздник жители региона отметят в двадцатый, юбилейный раз. Он станет особенно значимым еще и потому, что приурочен к Году культурного наследия народов России, объявленного президентом страны.

Праздник вновь соберет представителей национально-культурных объединений, жителей и гостей Екатеринбурга и области. Ежегодно участие принимают более 20 тысяч человек. На площадке разместятся 30 национальных подворий, можно будет ближе познакомиться с обычаями и культурой многонационального Урала.

Мероприятие будет проходить на территории фан-зоны площадью 15 тысяч квадратных метров, которая использовалась во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Как отметила пресс-секретарь ЦПКиО им. Маяковского Евгения Поль-Жданова на сегодняшней пресс-конференции, такая концепция была выбрана специально для удобства гостей. Все активности будут в шаговой доступности друг от друга.

Помимо национальных подворий на территории также расположатся зона дегустации, интерактивные и спортивные площадки. На сцене с 12 до 18 часов будет идти концерт, программа которого объединит артистов разных народов.

Кому не удастся посетить праздник, сможет посмотреть прямую трансляцию. Ее будут вести на сайте Свердловского государственного областного дворца народного творчества.

Следует отметить, что мероприятия, приуроченные к Дню народов Среднего Урала, также пройдут во многих муниципальных образованиях Свердловской области. Они стартовали еще в августе и завершатся в конце сентября.