В Свердловской области похолодает до +3 градусов

В Екатеринбурге в субботу будет +16...+18 ºС, в воскресенье — до +15...+17 ºС. Фото: Галина Соловьева

По прогнозу синоптиков, осень на Среднем Урале набирает обороты. Уже в ближайшие выходные в регионе похолодает до +3 градусов.

Такая температура ожидается в ночь на воскресенье. С пятницы на субботу столбики термометров покажут до +9...+14 ºС. Днем 3 сентября будет +13...+18 ºС, а 4 сентября — +14...+19 ºС.

Ранее ГУ МЧС России по Свердловской области выпустило штормовое предупреждение на субботу. Граждан предупреждают о сильном ветре с порывами до 20 м/с, дожде и грозах. В период непогоды спасатели рекомендуют отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.

Во второй выходной будет спокойнее. Пройдут кратковременные дожди, порывы ветра будут достигать 15 м/с. Также завтра местами на Среднем Урале сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-5 класс горимости леса по региональной шкале).