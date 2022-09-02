Екатеринбургские медики отмечают рост числа пострадавших от укусов змей

Если вас укусила змея, ни в коем случае не накладывайте жгут. Фото: Алексей Гилев

В екатеринбургскую клиническую больницу № 14 в этом году госпитализировали 22 пациента, которые пострадали от укусов змей. В предыдущие годы количество жителей, кому потребовалось лечение в стационаре, было на несколько человек меньше, сообщили "Областной газете" в пресс-службе ГКБ № 14.

В учреждении добавили, что обычно люди обращаются к ним в состоянии средней тяжести. Но в течение сезона встречаются и тяжелые больные, их направляют в палату реанимации. Пациентам проводят комплексное лечение. Оно включает в себя инфузионную терапию, обезболивание, прием антигистаминных и глюкокортикостероидных препаратов. В редких случаях назначается вазопрессорная поддержка (введение препаратов для повышения роста кровяного давления) и антикоагулянты.

Медики рекомендуют пострадавшим при змеином укусе не перетягивать рану жгутом, выпить обезболивающее и незамедлительно обратиться в клинику.

"При укусе змеи постарайтесь первым делом выпить антигистаминное, также промыть рану под проточной водой и продезинфицировать ее. Ни в коем случае не накладывайте жгут. Вызовите скорую или в срочном порядке обратитесь в лечебное учреждение, где вам окажут медицинскую помощь", — рассказал врач-токсиколог ГКБ № 14 Вячеслав Устюжанин.

Сезон активности змей на Среднем Урале начинается в апреле, пресмыкающиеся просыпаются и могут выползать на снег. Врачи советуют в этот период быть осторожными на садовых участках и в лесу, носить высокие резиновые сапоги.

В этом году жители Свердловской области часто жаловались на встречи с пресмыкающимися как на природе, так и в городских пространствах. Зоологи отмечают, что жаркая погода способствовала этому.

"Мы в хорошую погоду выходим погулять и идем в траву за ягодами, где змея может прятаться. Змеи выходят из леса на открытую местность греться на солнце и опять же становятся ближе к людям", — объяснила заведующая научно-просветительским отделом Екатеринбургского зоопарка Анна Постовалова.

Однако говорить об увеличении численности змей на Среднем Урале некорректно, отметила зоолог. Количество пресмыкающихся зависит от их пищевых объектов — грызунов, чем их больше, тем лучше условия для размножения рептилий. Жаркое или холодное лето не особо влияют на этот процесс.

"У змей в период размножения есть стадия расселения. Они выходят из гнезда, подросшие змейки не живут семьей, каждая ищет свой участок. Чаще всего в этот период люди и встречаются со змеями, в том числе и в городе, так как змеи ищут подходящие места, и самые храбрые молодые особи заползают в городские пространства", — добавила Анна Постовалова.

Она отметила, уральские змеи довольно пугливы и предпочитают избегать встречи с человеком. Однако если это произошло, то лучше уступить дорогу рептилии, не бить и не наступать на нее. Змея сама уползет, если на ее пути не будет препятствий.