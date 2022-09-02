На развитие инфраструктуры СНТ Екатеринбурга выделили 10 млн рублей

На территории города располагаются более 600 СНТ. Фото: Алексей Кунилов

Власти уральской столицы направят 10 миллионов рублей на развитие садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Конкурсный отбор стартует 12 сентября.

В ходе сегодняшнего брифинга председатель комитета по товарному рынку горадминистрации Иван Бескрестнов сообщил, что с 12 сентября (в течение 30 календарных дней) от садоводческих объединений будут принимать заявки на возмещение затрат на развитие инфраструктуры. Предельная сумма возвратных средств составит 500 тысяч рублей на одного заявителя.

Подробная информация размещена на официальном портале Екатеринбурга.

"Горожане постоянно совершенствуют инженерное обеспечение территорий садоводческих объединений. Поэтому в 2022 году мы будем компенсировать затраты на проведение мероприятий по ремонту и реконструкции линий электропередачи, дорожной сети внутри садовой территории и проведение противопожарных мероприятий. Например, процентное возмещение по проведению противопожарных мероприятий составляет 75% от понесенных затрат", – сказал председатель комитета по товарному рынку.