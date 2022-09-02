На выплаты беженцам с Украины и Донбасса Правительство РФ выделит 10,5 млрд рублей

Поддержку государства получат пенсионеры, инвалиды, беременные женщины и семьи с детьми. Фото: сайт Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин подготовил документы о предоставлении выплат беженцам с Украины, из ДНР и ЛНР. На эти цели в 2022 году будет выделено 10,5 млрд рублей.

Об этом председатель Правительства объявил в ходе заседания 2 сентября.

"По поручению президента Правительство подготовило все документы, которые нужны для социальной помощи гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также лицам без гражданства, прибывшим в Россию. Определен порядок осуществления выплат и правила предоставления средств российским регионам на такие цели", — передает слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Отметим, что поддержку государства получат пенсионеры, инвалиды, беременные женщины и семьи с детьми.

Пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья будут каждый месяц получать по 10 тыс. рублей. Доплата в 3 тыс. рублей будет полагаться людям старше 80 лет, инвалидам I группы и детям-инвалидам. Ветераны Великой Отечественной войны ежемесячно будут получать еще по 5 тыс. рублей.

Для беременных женщин предусмотрены выплаты в 10 тыс. рублей, дополнительные 20 тыс. рублей мамы получат после родов. При этом ежемесячная выплата беженцам на каждого ребенка составит 4 тыс. рублей, а если ребенок под опекой или попечительством — 15 тыс. рублей. Кроме того, по 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка будут получать одинокие родители. Выплаты по 4 тыс. полагаются родителям студентов в возрасте до 23 лет.

Средства будут выплачиваться задним числом — с 1 июля 2022 года и до 31 декабря 2022 года.