Регион высокой готовности

Министр МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Евгений Куйвашев приняли участие в церемонии принятия присяги курсантами УГИПС. Фото: Полина Зиновьева

Вчера в Екатеринбург с официальным визитом впервые прибыл новый министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр КУРЕНКОВ. Он побывал на церемонии принятия присяги курсантами Уральского государственного института противопожарной службы (УГИПС), а также провел рабочую встречу с главой региона. Генерал-лейтенант высоко оценил готовность Свердловской области к чрезвычайным ситуациям.

Около 200 первокурсников УГИПС принесли присягу сотрудников МЧС. По традиции, будущие пожарные и спасатели дали клятву в присутствии своих близких и родных. В торжественной церемонии на площади Советской Армии приняли участие глава МЧС Александр Куренков и губернатор Евгений Куйвашев.

– Перед Родиной и народом мы несем ответственность за любое отступление от присяги. Более 30 лет в нашей стране успешно действует современная гибкая эффективная система реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации. За это время сотрудники МЧС спасли сотни жизней, приходя на помощь людям в самых разных регионах России и планеты, – заявил Александр Куренков.

В свою очередь губернатор Евгений Куйвашев оценил эффективную работу областной службы МЧС, сотрудники которой обеспечивают безопасность людей:

– Среди выпускников УГИПС немало настоящих героев. С сегодняшнего дня вы становитесь частью строя будущих офицеров, пожарных и спасателей. Уверен, что каждый из вас будет добросовестно учиться, чтить и соблюдать традиции преданного служения России.

На двусторонней встрече глава региона рассказал министру, как область справляется с наводнениями и пожарами. По словам Евгения Куйвашева, все угрозы удалось своевременно ликвидировать, материальный ущерб был возмещен – уральцы получили компенсации из областного бюджета. В этом году, по сравнению с прошлым, количество лесных пожаров уменьшилось более чем вдвое, а площадь – почти в четыре раза.

Ежегодно на содержание противопожарной службы из бюджета региона направляется свыше 1,2 миллиарда рублей. За последние годы количество и численность подразделений увеличились более чем вдвое. На Среднем Урале принята стратегия по развитию пожарной безопасности до 2035 года.

Губернатор также сообщил, что Свердловская область оказывает посильную помощь соседним регионам. Этот факт Александр Куренков отметил, высоко оценив вклад региональных властей в развитие противопожарной службы:

– Спасибо вам, что поддерживаете региональную составляющую по пожарным частям. То, что они действуют в соседних регионах, еще раз подтверждает их оперативную готовность. Спасибо также за поддержку УГИПС и за выстраивание конструктивных отношений с ГУ МЧС России по Свердловской области, – сказал Александр Куренков.