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3 сентября 2022, 09:38

В России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом

Памятник "Черный тюльпан"

По всей России пройдут акции, посвященные памяти военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Фото: Галина Соловьева

В России 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Правительство Свердловской области обратилось к жителям региона в связи с памятной датой.

Свердловские власти напоминают о том, что серьезные усилия органов власти направлены на обеспечение мирной жизни и высокого уровня безопасности на Среднем Урале. 

"Борьба с терроризмом — одна из самых главных задач современного цивилизованного общества. В Свердловской области уделяется большое внимание сохранению гражданского мира и согласия, укреплению взаимоуважения между людьми разных национальностей, вероисповеданий, профессиональных и социальных групп, созданию условий для созидательного труда", — заявили в региональном кабмине.

В субботу по всей России пройдут акции, посвященные памяти жертв террористических актов, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Надежным гарантом безопасности и социальной стабильности в регионе являются сплоченность уральцев, профессионализм спецслужб и единение жителей против проявлений терроризма.

Областная газета Свердловской области

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