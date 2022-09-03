Екатеринбуржцы почтили память жертв терактов у памятника "Черный тюльпан"

Участники держали в руках транспаранты с фотографиями и именами погибших при теракте в Беслане. Фото: Борис Ярков / департамент информполитики Свердловской области

В День солидарности в борьбе с терроризмом жители Екатеринбурга почтили память жертв терактов и военнослужащих, погибших в антитеррористических операциях. Торжественно-траурная церемония прошла у памятника "Черный тюльпан".

На площади перед мемориалом собрались представители силовых ведомств, Центрального военного округа, органов исполнительной власти, религиозных конфессий, национально-культурных объединений, общественных и молодежных организаций, а также жители уральской столицы. Участники держали в руках транспаранты с фотографиями и именами погибших при теракте в Беслане, который произошел 1-3 сентября 2004 года.

Фото: Борис Ярков / департамент информполитики Свердловской области

"Борьба с терроризмом — это наше общее дело. Только общенародные единство и солидарность способны противостоять злу терроризма. С терроризмом борются не только силой современного оружия. Терроризм и его идейную основу экстремизм необходимо предупреждать. Только взаимоуважение между представителями различных народов, религий, политических и культурных групп позволит предупредить разрастание социальной базы терроризма, лишить преступников надежды на поддержку в обществе", — сказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Фото: Борис Ярков / департамент информполитики Свердловской области

Ветеран спецподразделения "Альфа", первый зампредседателя свердловского Заксобрания Виктор Шептий напомнил, что офицеры "Альфы" и "Вымпела" отдали в Беслане свои жизни за детей и женщин, которых удерживали террористы.

Память погибших почтили минутой молчания. В завершении церемонии к подножию мемориала возложили цветы и поставили свечи.

Фото: Борис Ярков / департамент информполитики Свердловской области

День солидарности в борьбе с терроризмом был установлен в России в 2005 году, напомнили в департаменте информполитики Свердловской области. Школу № 1 в Беслане захватили террористы во время торжественной линейки 1 сентября. Заложников удерживали в заминированном здании в течение двух с половиной дней. В результате теракта погибли 334 человека.