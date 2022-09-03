В Свердловском госпитале для ветеранов войн провели познавательный праздник для детей

Мероприятие организовал Совет молодых специалистов госпиталя. Фото: пресс-служба Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн

Для детей сотрудников Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн провели 3 сентября познавательный праздник, приуроченный ко дню окончания Второй мировой войны. Юные уральцы разучили военные песни, узнали исторические факты о войне и поучаствовали в квесте.

Мероприятие организовал Совет молодых специалистов госпиталя.

"Совет был создан в первую очередь для передачи опыта между поколениями. Мы помогаем быстро адаптироваться новеньким в коллективе, общими усилиями решаем возникшие трудности и, наверное, самое важное — прививаем ценности, которыми руководствуемся сами", — рассказала заведующая стационарным терапевтическим отделением Оксана Корнилова.

Ансамбль авторской песни "Офицерское трио" исполнил для детей несколько авторских песен и разучил с юными уральцами одну из известнейших песен военных лет "Катюша". Также для ребят провели познавательный квест в госпитальном музее, в ходе которого им рассказали о самых значимых событиях Второй мировой войны.

По словам начальника госпиталя Олега Забродина, сотрудники до сих пор придерживаются ценностей и принципов, заложенных с самого начала существования медицинского учреждения.

В завершение участники праздника запустили в небо шарики в знак памяти о героях и благодарности им за мир, сообщили в пресс-службе Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн.