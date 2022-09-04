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Общество
4 сентября 2022, 10:50

Ушел из жизни экс-мэр Верхней Пышмы Владимир Лешков

Владимир Лешков

Владимир Лешков руководил администрацией Верхней Пышмы в 1997–2005 годах. Фото: пресс-служба администрации Верхней Пышмы

Стало известно о смерти экс-мэра и почетного гражданина Верхней Пышмы Владимира Лешкова. Ему было 74 года.

"Администрация и дума городского округа Верхняя Пышма выражают глубокие искренние соболезнования родным, близким и соратникам Владимира Александровича. Мы навсегда сохраним в наших сердцах память о талантливом руководителе, ярком человеке. Светлая память", ― говорится на сайте мэрии муниципалитета.

Досье

Владимир Александрович Лешков родился 6 февраля 1948 года в городе Красноуфимске. В 1967 году окончил Миасский геолого-разведочный техникум и начал трудовую деятельность техником в Сергинской гидрогеологической партии Уральской гидрогеологической экспедиции. В разные годы работал заместителем управляющего трестом "Уралцветметразведка" и первым замглавы администрации.

В 1997 году Лешков был избран главой муниципалитета. Под его руководством приняли первый в истории города план социально-экономического развития Верхней Пышмы на 1997–2000 годы. В 2001 году переизбран, всего на посту мэра он пробыл до 2005 года. В 2000 году Владимиру Лешкову присвоено звание "Почетный гражданин города Верхняя Пышма".

Областная газета Свердловской области

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Ушел из жизни экс-мэр Верхней Пышмы Владимир Лешков