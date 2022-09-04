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4 сентября 2022, 12:37

В Свердловскую область идут заморозки до -2 °С

заморозки

С каждым днем на Среднем Урале будет все холоднее. Фото: Оксана Жилина

Местами в Свердловской области ожидаются ночные заморозки до -2 °С. До таких значений столбики термометров буду опускаться в ближайшие трое суток.

При этом в дневные часы, по данным Уральского гидрометцентра, будет относительно тепло. 5 сентября воздух прогреется до +12...+17 °С, во вторник ― до +10...+15 °С, а в среду ― до +8...+13 °С. Пройдут дожди.

В Екатеринбурге в ночь на понедельник синоптики обещают +6...+8 °С, в последующие две ночи ― до +5...+7 °С. Днем ― +14...+16 °С, +13...+15 °С, +11...+13 °С соответственно.

Добавим, 5 и 6 сентября в отдельных районах Среднего Урала сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-5 класс горимости леса по региональной шкале).

Напомним, "Облгазета" уже рассказывала о том, как спасти урожай от осенних заморозков. Садоводам необходимо помнить о том, что есть культуры, невосприимчивые к морозам, а есть и особо к ним чувствительные. Так, в первую очередь рекомендуется убрать малину, груши, яблоки, свеклу, кабачки и тыкву. Если вы не успели этого сделать, то можно пустить урожай на заготовки.

А вот морковь, петрушка и капуста заморозков не боятся. Морковь вполне может перезимовать в земле. А капуста выдерживает температуру до -8 °С.

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Областная газета Свердловской области

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