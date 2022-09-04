В Екатеринбурге отмечают День народов Среднего Урала

Праздничные мероприятия также проходят в других свердловских муниципалитетах. Фото: Полина Зиновьева

В этом году праздник жители региона отмечают в юбилейный, 20-й раз. Особенный он еще и потому, что приурочен к Году культурного наследия народов России, объявленному президентом страны.

Праздник в парке имени Маяковского собрал представителей национально-культурных объединений, жителей и гостей Екатеринбурга и области. По предварительным данным, мероприятие посетят более 20 тысяч человек.

Фото: Полина Зиновьева

На открытии выступил губернатор Свердловской области:

― Где еще как не на таких мероприятиях, в живом общении с носителями традиций, языка, культуры знакомиться с богатой национальной палитрой нашего региона. Неслучайно этот праздник пользуется особой популярностью у жителей Свердловской области за позитивный настрой, увлекательность и насыщенность. Наша область ― один из наиболее многонациональных регионов России. Здесь тесно сплетены культуры сотен народов.

Фото: Полина Зиновьева

Мероприятие также посетили председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Фото: Полина Зиновьева

На территории фан-зоны разместили 30 национальных подворий.

Фото: Полина Зиновьева

Еврейская диаспора подготовила свое подворье в стиле еврейского Нового года ― Рош ха-Шана.

― Мы отметим его 26 сентября. Гости могут увидеть традиционный стол, который накрывают по случаю праздника. Главный символ Нового года ― это яблоки в меду. Считается, чем больше их съешь, тем слаще будет год. Так что приглашаем отведать лакомство, ― сказала представитель еврейской диаспоры Сара Алтухова.

В парке также работают ремесленные мастерские, проходят спортивные и развлекательные мероприятия, ярмарки и мастер-классы. На сцене с 12 до 18 часов будет идти концерт с участием артистов-представителей разных народов. Всего запланировано более 60 различных номеров.

Фото: Полина Зиновьева

Жительница Екатеринбурга Валентина Березкина пришла на праздник с подругой Алевтиной.

― Мы просто не могли не прийти, ведь живем совсем рядом с парком. Очень рады, что мероприятие проводят здесь. Это удобная площадка, территория большая, ― признается Валентина. ― Мне всегда была интересна история и культура разных народов, их обычаи, традиции. Особенно люблю узнать что-то новое для себя в национальных кухнях. Я родилась в Казахстане. Там тоже многонациональный край. Праздновали все праздники всегда вместе. На Урале тоже чувствуется этот дух.

Для тех, кто не смог посетить праздник, доступна прямая трансляция на сайте Свердловского государственного областного дворца народного творчества.