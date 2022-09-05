Более 3 800 уральцев прошли "Бажовскую версту"

Большинство участников — школьники. Фото: Павел Ворожцов

В эти выходные в Сысерти состоялась девятая по счету традиционная массовая прогулка — "Бажовская верста". В мероприятии участвовали в одиночку, семьями, коллективами и целыми классами — всего более 3 800 человек.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, количество участников осенней прогулки ежегодно растет.

"В этом году только школьников зарегистрировалось более 2 200 человек. Полюбоваться красотой уральской природы, лесом, небом, озерами и реками приехали любители активного отдыха не только из Свердловской, но и из соседних Челябинской, Тюменской, Курганской областей", — добавил он.

В зависимости от физической подготовки участники могли выбрать один из 4 маршрутов протяженностью от 8 до 33 километров.

"Каждый год мы меняем маршруты, находим новые локации. Но есть знаковые точки природного парка, которые мы предлагаем обязательно посетить. Это, например, озеро Тальков Камень, мост через реку Сысерть. Часть маршрута "Бажовской версты" в этом году прошла по участку трассы "Сысертская сотня", которая объединит ряд населенных пунктов в кольцевое движение", — подчеркнул глава Сысертского ГО Дмитрий Нисковских.

Фото: Павел Ворожцов

По традиции, символом прогулки ежегодно становится герой сказов Павла Бажова. Сейчас — это ящерица, в которую, согласно сказам, превращалась Хозяйка Медной Горы. Ящерица — еще и символ природного парка "Бажовские места", сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. Темой прогулки стала заповедная природа.

Также в день прогулки желающие могли стать участниками экологической акции "Чистый лес". У организаторов туристы взяли мешки и по маршруту очистили лес и берега водоемов от мусора, получив за работу благодарность и сувенир. На финише всех ждали розыгрыш призов, концертная программа и мастер-класс по приготовлению солянки.

Фото: Павел Ворожцов

Ранее "Областная газета" публиковала снимки с массовой прогулки.