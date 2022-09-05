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Общество
5 сентября 2022, 12:01

За выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника предложили штрафовать

собака

Ежегодно фиксируется значительное количество случаев нападений собак, имеющих хозяев, на людей. Фото: Алексей Кунилов

В России запрещено гулять с потенциально опасными собаками без намордника и поводка. Вместе с тем, владельцам животных, которые отказались от таких мер безопасности, ничего не грозит.

Исправить эту ситуацию предложил депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь. Он подготовил постановление с законотворческой инициативой, передает "Парламентская газета".

По его идее, КоАП РФ необходимо дополнить новой статьей — 8.52 "Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка". В ней нужно установить штрафы для хозяев, которые отпускают животное свободно гулять. Гражданам может грозить 3-5 тысячи рублей, должностным лицам — до 15 тысяч, юрлицам — до 30 тысяч рублей.

Напомним, в перечень потенциально опасных пород вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф и северокавказская собака.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов отметил, что летом был принят закон, согласно которому региональным властям разрешили вводить дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, в том числе к прогулкам животных без хозяина. 

"Выгул без поводка и намордника — это те же вопросы выгула. И тут правильным было бы учитывать особенности регионов и регулировать такие вопросы на местах, а не менять КоАП. Тем более это очень трудоемкий процесс", — добавил он.

Областная газета Свердловской области

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