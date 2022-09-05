На Урале нашли семью, пропавшую в лесу 4 августа

Семья отправилась в лес за грибами и заблудилась. Фото: Галина Соловьева

Накануне, 4 сентября, родители и их 11-летняя дочка ушли в лес за грибами и не вернулись. Со вчерашнего дня на поиски выдвинулись сотрудники полиции, сегодня к ним присоединились добровольцы.

Ранее "Областная газета" писала, что сбор неравнодушных на поиски семьи объявил отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области. Всех просили подходить к СНТ "Рябинушка".

Как сообщили изданию в пресс-службе ОМВД России по городу Полевскому, семью уже нашли. Поисковая группа была сформирована как только поступило сообщение, в 21:40. Местность полицейские прочесывали на квадроциклах.