Самозанятые смогут продавать свою продукцию на ярмарках

Режим самозанятости был законодательно введен в РФ в 2019 году. Фото: Павел Ворожцов

Самозанятые россияне наравне с индивидуальными предпринимателями смогут продавать свою продукцию на ярмарках выходного дня и фестивалях. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Как отмечается на сайте кабмина, "принятое решение открывает новые возможности для самозанятых в аграрном секторе". Теперь у них будет дополнительный канал сбыта произведенной продукции – молока, мяса, овощей, зелени. В свою очередь у потребителей появится возможность приобрести продукты по доступным ценам.

"Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "Об основах регулирования торговой деятельности", принятых летом 2022 года", — говорится в сообщении.

Добавим, статус самозанятого может получить гражданин с доходом до 2,4 млн рублей в год, выпускающий продукцию или оказывающий услуги. С доходов от деятельности предусмотрен налог по льготной ставке — 4% при работе с физлицами или 6% — с компаниями.