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Общество
5 сентября 2022, 12:52

Правительство РФ обязало органы власти создать и вести официальные страницы в соцсетях

  Валерия Белякова
Социальные сети

Органы власти будут обязаны вести официальные аккаунты в социальных сетях "ВКонтакте" или "Одноклассники". Фото: Александр Зайцев

В России органы власти будут обязаны вести официальные аккаунты в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

"Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести свои официальные аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", — сообщается на сайте Правительства РФ. 

На страницах необходимо выкладывать информацию о проделанной работе, отчитываться о мероприятиях, комментировать актуальные вопросы, размещать контактные данные с телефонами и электронной почтой. Официальные аккаунты в соцсетях должны заработать с 1 декабря 2022 года.

Ранее Минцифры представило перечень российских аналогов зарубежных социальных сетей и сервисов.

Областная газета Свердловской области

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