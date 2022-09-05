Правительство РФ обязало органы власти создать и вести официальные страницы в соцсетях

Органы власти будут обязаны вести официальные аккаунты в социальных сетях "ВКонтакте" или "Одноклассники". Фото: Александр Зайцев

В России органы власти будут обязаны вести официальные аккаунты в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

"Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести свои официальные аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", — сообщается на сайте Правительства РФ.

На страницах необходимо выкладывать информацию о проделанной работе, отчитываться о мероприятиях, комментировать актуальные вопросы, размещать контактные данные с телефонами и электронной почтой. Официальные аккаунты в соцсетях должны заработать с 1 декабря 2022 года.

Ранее Минцифры представило перечень российских аналогов зарубежных социальных сетей и сервисов.