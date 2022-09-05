В Первоуральске общественники помогли полиции найти продавцов поддельных сигарет

В ходе проверки двух киосков в Первоуральске было изъято 4 500 пачек сигарет с признаками подделки. Фото: сайт свердловского регионального отделения партии "Единая Россия"

Общественники из "Единой России" и полицейские нашли в Первоуральске павильоны, торгующие поддельными сигаретами. Из торговых точек было изъято 4 500 пачек.

Активисты провели контрольную закупку в двух киосках по улицам Талица и Сакко и Ванцетти. Продажа табачных изделий в павильонах осуществлялась под именем одного индивидуального предпринимателя, сообщил руководитель мониторинговой группы "Народный контроль" Дмитрий Чукреев.

"В обоих киосках велась бойкая торговля паленым табаком. Ранее данные павильоны уже подвергались проверкам, изымалось большое количество табака. Общественники без труда закупили по паре пачек сигарет с предварительно поддельными марками", — уточнил он.

После контрольной закупки в торговые точки прибыли сотрудники полиции. Владельцы павильонов попытались препятствовать работе силовиков и не пускать внутрь. Однако киоски все же были проверены. Полицией изъято больше 4 500 пачек сигарет с признаками подделки. Индивидуальному предпринимателю грозит уголовное наказание за приобретение и сбыт продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ.

Ранее партию безакцизных сигарет изъяли в Екатеринбурге сотрудники таможенной службы.