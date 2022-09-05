Павел Крашенинников представил книгу о становлении русского государства

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Сегодня на площадке медиацентра "Российской газеты" председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, правовед и политический деятель Павел КРАШЕНИННИКОВ презентовал свою книгу – "От племени к империи. Возникновение русского государства и права". Издание представляет собой глубинное историческое исследование, охватывающее тысячелетний отрезок отечественной истории от VIII до XVIII веков.

Труд выпущен объемом более 350 страниц. В нем автор анализирует особенности зарождения частной собственности, вектора развития уголовного, гражданского и семейного права в молодом русском государстве.

– Наше право развивалось от обычаев до законов, от Русской правды до Соборного уложения. В книге приведен большой анализ Судных грамот Пскова и Новгорода, есть параграф, посвященный соотношению монгольского и русского права. Издание базируется исключительно на государственно-правовом подходе: при работе над ним использовались законодательные и другие нормативные акты, – рассказал Павел Крашенинников.

В ходе презентации корреспондент "ОГ" сообщил автору, что его исследование размещено на одной из площадок по продаже электронных книг в разделе новинок фантастики. Павел Крашенинников еще раз подчеркнул, что в своих книгах использует только исторические документы, но выводы предложил сделать самим читателям.