Президент России удостоил наградой свердловского замгубернатора

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт удостоен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя губернатора Свердловской области Сергея Швиндта. Он удостоен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, Сергей Швиндт награжден "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Отметим, Сергей Швиндт родился в 1963 году в свердловском городе Краснотурьинске. В 1985 году он окончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности "инженер путей сообщения".