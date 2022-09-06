Глава Ростуризма предложила увеличить максимальный кешбэк за туры на Дальний Восток

Глава Ростуризма Зарина Догузова допустила увеличение кешбэка за туры на Дальний Восток при прямом бронировании в гостинице. Фото: Полина Зиновьева

В федеральном агентстве по развитию туризма не исключили увеличение кешбэка за путешествия на Дальний Восток с 20% до 40% при бронировании напрямую в гостинице. Об этом глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила на сессии Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября.

"Увеличенный кешбэк по Дальнему Востоку в общем объеме незначительный процент составляет. Мы предварительно проанализировали: при принятии решения о том, чтобы продолжать такую отдельную меру поддержки для Дальнего Востока, в рамках туристического кешбэка нам, видимо, нужно будет все же не до 40 тыс. рублей увеличивать предельный кешбэк, а до 40%. Это нам позволит увеличить средний возврат, который сегодня не вырос", — цитирует ТАСС слова Зарины Догузовой.

Для путешествий на Дальний Восток в России действует повышенный возврат. Он составляет 20% от суммы или максимум 40 тысяч рублей при условии, что турист произвел бронирование напрямую в дальневосточной гостинице, участвующей в программе.

Всего с 25 августа туров с кешбэком в России было продано на 7 млрд рублей, путешественникам вернули около 1,5 млрд рублей. Ожидается, что турпоток на Дальний Восток в 2022 году восстановится до уровня 2019 года.

Напомним, продажи туров с частичной компенсацией расходов до конца 2022 года стартовали в России 25 августа, программа продлится до 10 сентября. Граждане могут приобрести путевки и уехать на отдых с 1 октября по 25 декабря 2022 года.

Добавим, ранее было озвучено предложение о включении железнодорожных перевозок в чартерные программы путешествий по регионам России.