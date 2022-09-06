ХК "Автомобилист" присоединится к программе "Кампус"

Студенты смогут бесплатно посещать матчи молодежной команды "Авто". Фото: Павел Ворожцов

Хоккейный клуб "Автомобилист" готов присоединиться к программе "Кампус". Студентов ХК планирует поддержать скидками на атрибутику и бесплатными билетами на матчи молодежной команды.

"Областной газете" об этом сообщили в пресс-службе клуба. "Планируется 20% скидка на часть ассортимента фирменного магазина атрибутики и бесплатные билеты на матчи молодежной команды "Авто" в МХЛ", — уточнили изданию.

Ранее о желании присоединиться к программе поддержки студентов заявили в футбольном клубе "Урал". Там готовы продавать учащимся вузов и колледжей билеты на матчи со скидкой.

Напомним, чтобы стимулировать молодежь учиться на Среднем Урале, предполагается разработать программы арендного жилья и скидок. Последняя охватит магазины, кафе, спортзалы и музеи, другие локации. Кроме того, планируется ввести новую стипендиальную программу — хорошистам и отличникам будут назначаться выплаты до 10 тысяч рублей.

Для реализации этих и других направлений создается фонд "Кампус", в состав которого должны войти представители вузов, крупнейшие работодатели. В процессе проработки программы будут учтены инициативы студенческого сообщества. Основные направления "Кампуса" начнут работать уже с 1 января 2023 года.