Более 190 тысяч детей отдохнули в летних лагерях Свердловской области

Детей принимали школьные и городские лагеря. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области подвели итоги летней оздоровительной кампании. По данным специалистов, регион вернулся к допандемийным временам.

Об этом заявила первый замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева в ходе сегодняшней пресс-конференции. По ее словам, отдых для детей от 6,5 до 18 лет обеспечили в 1101 организации. Наиболее востребованными стали лагеря с дневным пребыванием детей, которых на Среднем Урале более 1000.

Кроме того, традиционно функционировали лагеря загородные и организованные на базе санаториев. Также были два палаточных и 10 специализированных профильных лагерей. Всего их посетили 190 030 детей или 90% от плана на год (в том числе дети из ЛНР, ДНР, Макеевки). Оставшиеся 10% — примерно 20 тыс. человек отдохнут в осенний и зимний период.

Нина Журавлева рассказала и о финансировании. Она отметила, что в сравнении с 2021 годом количество бюджетных средств увеличилось на 6,6% и составило более 2 млрд 130 млн рублей. Большая часть этих денег — субсидии свердловским муниципалитетам на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулы, включая мероприятия по безопасности.

"На продолжении многих лет мы являемся одним из субъектов РФ, которые имеют наибольшее количество загородных лагерей и организаций, осуществляющих отдых для детей и несовершеннолетних", — сообщила первый замминистра и анонсировала открытие в 2023 году обновленного лагеря СвЖД — "Зеленый луг" в районе городского округа Артемовского. Он будет работать круглый год.