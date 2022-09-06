Минстрой РФ высоко оценивает реализацию проекта "Чистая вода" на Среднем Урале

Водоснабжение Кушвы переводится с поверхностных вод на подземные источники. Фото: Алексей Кунилов

Все мероприятия программы "Чистая вода" на Среднем Урале направлены на увеличение числа обеспеченных качественной питьевой водой городского населения – 88,6%. Сейчас этот показатель составляет 86%.

Об этом сообщила руководитель проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина. Она также отметила, что на реализацию проекта в регионе в период 2019-2024 годов из федерального бюджета предусмотрено выделение более 2,2 миллиарда рублей.

По данным департамента информполитики Свердловской области, в рамках федерального проекта в Кушве в ноябре 2022 года планируется ввести в эксплуатацию новую систему водоснабжения. Она включает в себя насосно-фильтровальную станцию, которая будет очищать воду, поступающую по шести подземным скважинам. Сейчас подрядчик приступил к заключительному этапу строительства.

Общая стоимость работ на объекте составила 771,8 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета выделено около 644,5 миллионов рублей. Как уточнила замруководителя проектной дирекции Минстроя РФ по направлению "Чистая вода" Татьяна Волкова, благодаря новой системе более 25 тысяч жителей Кувшы будут обеспечены качественной питьевой водой, соответствующей нормативам.

Добавим, всего за период действия программы на Среднем Урале предполагается строительство семи объектов водоснабжения. Два из них уже запущены в работу: модернизирована система водоснабжения в Кировграде, а в Верхней Туре построены водозаборные сооружения и водовод от Сопочного месторождения подземных вод.