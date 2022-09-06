Команды российских лиг поставили в финансовые рамки

Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) впервые в истории принял решение об ограничении заработных плат игроков двух подведомственных структур – женской Премьер-лиги и мужской Суперлиги.

Премьер-лига – сильнейший дивизион женского чемпионата страны (здесь играет екатеринбургский клуб «УГМК»). Суперлига – второй по силе дивизион мужского чемпионата (в нем выступают две команды Свердловской области – екатеринбургский «Уралмаш» и ревдинский «Темп-СУМЗ»).

Согласно новым правилам клуб Премьер-лиги в предстоящем сезоне сможет потратить на зарплаты всех игроков не менее 14 и не более 100 миллионов рублей в год, а команда Суперлиги – не менее 12 и не более 50 миллионов рублей.

В случае превышения лимита нарушителю придется заплатить федерации дополнительно 10 процентов от общей суммы. Эти средства передадут другим участникам лиг. Наибольшая помощь будет оказана командам с самыми скромными бюджетами.

Установлены также максимальный и минимальный размеры ежемесячной заработной платы для игроков: 14 млн и 50 тысяч рублей для женщин и 12 млн и 35 тысяч рублей для мужчин.

По словам президента РФБ Андрея Кириленко, ограничения по зарплатам введены для выравнивания сил команд и увеличения конкуренции.

От новых правил сильнее всего пострадают лучшие женские клубы России – курское «Динамо» (действующий чемпион страны) и «УГМК» (серебряный призер). В их составах в последние годы выступало множество высококлассных зарубежных баскетболисток (прежде всего – американок), которые ехали в Россию именно за зарплатой, которая в разы превышала ту, что спортсменкам платили на родине. Теперь количество иностранок придется сократить до одной-двух (максимум – трех) или же брать игроков классом пониже.

Отметим, что нововведения никак не касаются мужских клубов России, выступающих в интернациональной Единой лиге ВТБ: эта организация является независимой от РФБ и ведет самостоятельную финансовую политику. Команд из Свердловской области в лиге ВТБ нет.