Синоптики рассказали, когда свердловчанам ожидать ночные заморозки

В ближайшие 5-6 дней погода в Свердловской области будет находиться под влиянием обширного циклона. Фото: Владимир Мартьянов

,Осенняя погода пришла на Средний Урал резко, возвращения тепла в ближайшую неделю не предвидится. Синоптики рассказали, когда сентябрь порадует свердловчан бабьим летом, а когда жителям региона ждать ночных заморозков.

В ближайшие 5-6 дней погода в Свердловской области будет находиться под влиянием обширного циклона, в связи с чем в регионе ожидаются сильные дожди, ночью — заморозки до -1...-2 °С, а температура воздуха будет на 2–4 градуса ниже нормы. После 12 сентября этот циклон отступит на север и на Среднем Урале начнет теплеть.

"Осадков в этот период предполагается немного, а температура постепенно повысится, что будет благоприятствовать уборочным сельхозработам. До 18 сентября температура воздуха ночью +4...+9 °С, днем +12...+17 °С. В конце второй — начале третьей декады сентября вероятно похолодание до заморозков", — сообщает главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Также синоптики отметили, что в 20-х числах сентября может пройти первый мокрый снег, однако снежный покров пока не будет образовываться. В 2019 и 2020 годах в этот же период сентября на Среднем Урале пролетали первые снежинки.