Темы дня

Общество
6 сентября 2022, 19:15

Владимир Путин поручил создать всесезонные морские курорты

Владимир Путин

Владимир Путин провел 6 сентября заседание президиума Госсовета по вопросам развития туризма. Фото: скриншот видео из telegram-канала Правительства РФ

Президент России Владимир Путин провел 6 сентября заседание президиума Госсовета по вопросам развития туризма. Он поручил правительству создать федеральные курорты на побережьях Черного, Азовского, Каспийского и Балтийского морей, а также в Приморье.

"Огромным спросом у наших граждан пользуется отдых на море. Поэтому нужно активнее использовать богатейший потенциал побережий морей и тщательно проработать вопрос о создании здесь крупных федеральных курортов", — передает слова президента пресс-служба Кремля.

Как отметил Владимир Путин, зоны отдыха должны быть всесезонными, а также иметь современную комфортную инфраструктуру, включающую бассейны. Ежегодно российские курорты должны принимать до 10 млн человек.

Кроме того, глава государства поручил рассмотреть вопрос формирования межгосударственных организаций в туристической сфере. Владимир Путин подчеркнул, что несмотря на санкции, есть достаточно партнеров, желающих и дальше работать с Россией в сфере развития туризма.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.09.2022, 20:52 / Общество
В Каменске-Уральском суд арестовал лихача, который скрылся от полицейских и был объявлен в розыск
06.09.2022, 20:01 / Политика
Евросоюз увеличит визовый сбор для россиян с 35 до 80 евро
06.09.2022, 19:15 / Общество
Владимир Путин поручил создать всесезонные морские курорты
06.09.2022, 18:39 / Экономика
Правительство Свердловской области и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве
06.09.2022, 18:11 / Спорт
Футбольный клуб "Урал" выкупил нового игрока