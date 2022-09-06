Владимир Путин поручил создать всесезонные морские курорты

Владимир Путин провел 6 сентября заседание президиума Госсовета по вопросам развития туризма. Фото: скриншот видео из telegram-канала Правительства РФ

Президент России Владимир Путин провел 6 сентября заседание президиума Госсовета по вопросам развития туризма. Он поручил правительству создать федеральные курорты на побережьях Черного, Азовского, Каспийского и Балтийского морей, а также в Приморье.

"Огромным спросом у наших граждан пользуется отдых на море. Поэтому нужно активнее использовать богатейший потенциал побережий морей и тщательно проработать вопрос о создании здесь крупных федеральных курортов", — передает слова президента пресс-служба Кремля.

Как отметил Владимир Путин, зоны отдыха должны быть всесезонными, а также иметь современную комфортную инфраструктуру, включающую бассейны. Ежегодно российские курорты должны принимать до 10 млн человек.

Кроме того, глава государства поручил рассмотреть вопрос формирования межгосударственных организаций в туристической сфере. Владимир Путин подчеркнул, что несмотря на санкции, есть достаточно партнеров, желающих и дальше работать с Россией в сфере развития туризма.