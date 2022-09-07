В Красноуфимске началось вручение ключей 80 детям-сиротам

С начала года в Свердловской области более 500 детей-сирот получили новые квартиры в различных муниципалитетах региона. Фото: Владимир Мартьянов

Ключи от квартир в новом доме на улице Грязнова в рамках "губернаторской" программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили первые 20 человек. Остальные 60 — отметят новоселье в ближайшее время.

На строительство 80 квартир общей площадью 2,6 тысячи "квадратов" фонд жилищного строительства Свердловской области направил 162 млн рублей из регионального бюджета и 24,3 млн — из федерального. Монолитный дом возведен на склоне горы, из его окон открывается вид на окрестности Красноуфимска. Рядом расположены школа, детский сад и остановка общественного транспорта.

"Для каждого человека обретение жилья — значимое событие. У вас, ребята, наступает новый этап жизни. Хочу пожелать крепкого фундамента, красивых интерьеров и теплых отношений в этом доме", — поздравила новоселов директор фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева. Она также отметила, что ежегодно сотни свердловских детей-сирот получают квартиры. Только из регионального бюджета на эти цели в текущем году выделяется полтора миллиарда рублей.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что региональная программа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утверждена в 2013 году и охватывает все муниципалитеты области. Всего с начала года в регионе новые квартиры получили более 500 детей-сирот.