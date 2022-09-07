За самовольный уход ребенка из свердловского детсада заплатит заведующая

Пропажу ребенка персонал детсада обнаружил только через 48 минут. Фото: Алексей Кунилов

В Верхней Салде 6-летний воспитанник детского сада № 42 самовольно ушел гулять на улицу. Сотрудники учреждения не сразу заметили пропажу и обратились в правоохранительные органы только спустя 48 минут.

Инцидент произошел в июле. После двухчасовых поисков ребенка обнаружил его законный представитель. Воспитанник детсада находился у дома своей бабушки.

В ходе проверки сотрудники Верхнесалдинской городской прокуратуры установили, что воспитатель оставил ребенка без присмотра во время обеденного сна. Уход несовершеннолетнего также не заметил представитель ЧОП, который должен был непрерывно осуществлять мониторинг видеозаписи с камер видеонаблюдения.

По фактам выявленных нарушений в отношении заведующей возбудили административное дело. Ей назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Судебный акт не вступил в законную силу. Также к дисциплинарной ответственности привлечена воспитатель.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, после инцидента в учреждении усилили контроль за исполнением служебных обязанностей сотрудниками детского сада.