Свердловчанка ищет украденную у нее северную олениху

У жительницы Белоярского района украли годовалую самку по кличке Мята. Фото: страница Екатерины Николаенко в соцсети "ВКонтакте"

Жительница деревни Гилево Белоярского района разыскивает домашнюю северную олениху, которую у нее украли с территории зоофермы. Екатерина Николаенко уже обратилась в полицию и сейчас вместе с мужем расклеивает объявления, рассказала "Областной газете" хозяйка животного.

"Украли самку Мяту, она паслась вместе с двумя другими оленями, была привязана десятиметровой веревкой к колышку. По итогу кол оставили, оленя нет. Мы даже не подозреваем, кто мог такое совершить. Самое главное, не понимаем умысла, для чего все это было сделано. Сейчас клеим объявления, обратились в полицию и СМИ, результатов пока нет", — сообщила корреспонденту "Областной газеты" Екатерина Николаенко.

Екатерина Николаенко рассказала, что в Белоярском районе она вместе с мужем живет несколько лет, они открыли семейную зооферму. В хозяйстве у них есть лошадь, собаки, косуля, птицы. Весной привезли из Салехарда трех оленей: самца по кличке Хор, двух самок: Лайю и Мяту. Украденной Мяте был всего один год, за лето из дикого животного она превратилась в домашнюю и доверчивую к людям.

В полиции по сообщению владелицы оленя проводят проверку.

"Проверочные мероприятия поручено провести службе участковых уполномоченных. Похищенное животное находилось на привязи недалеко от дома. Любитель или любители северной экзотики вытащили колышек из земли и вместе с веревкой украли годовалую 50-килограммовую красавицу ростом 1 метр с биркой голубого цвета с номером 08-2137 на ухе. Кражу совершили с 15:00 до 16:00 4 сентября", — уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В полиции просят всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении животного, позвонить по круглосуточному телефону доверия свердловского областного главка МВД: (343) 358-71-61.

Напомним, ранее жители Екатеринбурга спасли истощенного детеныша косули, которого забрали на реабилитацию в питомник особых животных.