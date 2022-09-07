Легенды «Урала». Мотоград

Ирбит вполне можно назвать Мотоградом. Фото: Ирина Гершина

Когда-то уральский Ирбит был обычным уездным городом. Не без промышленности, конечно, но основную славу принесла ему знаменитая Ирбитская ярмарка. Так было и при царе, продолжалось при коммунистах и, казалось, так будет всегда. Судьбу Ирбита, как и многих уральских городов, круто изменила Великая Отечественная война.

Из центральных регионов страны сюда потоком пошли эшелоны – в срочном порядке эвакуировались промышленные предприятия с территорий, оказавшихся оккупированными немцами или находившихся под угрозой разрушения вражеской артиллерией и авиацией. Так в Ирбите и появился мотозавод, построенный на основе московского, чье оборудование вывезли в 194 году. Кроме станков здесь оказались и несколько немецких мотоциклов, на основе которых создавалась отечественная машина, позже прославившаяся под маркой «Урал».

Мотоцикл Победы

Если за Нижним Тагилом прочно закрепилось прозвище Танкоград, то Ирбит вполне можно назвать Мотоградом. В годы войны Ирбитский мотозавод тоже работал на армию – здесь наладили выпуск тяжелых мотоциклов с коляской. На них часто ставили пулемет, были даже версии с минометом.

Назывались эти мотоциклы М-72, и являли собой отечественную версию немецкого BMW R71. До сих пор ходит легенда о том, что их образцы СССР то ли нелегально купил у Германии перед войной, то ли вообще выкрал силами разведки. На самом деле, их купили вполне официально. Более того, машина, которая использовалась в качестве эталонной, до сих пор находится в Ирбите и ее может увидеть любой желающий.

«Урал» в колхозе и на гоночной трассе

Когда война закончилась, мотоциклетная история Ирбита только началась. На заводе наладили производство уже гражданских мотоциклов «Урал». А главными героями города стали мотогонщики. Молодые ирбитчане участвовали в первых всесоюзных соревнованиях еще в 1945 году и победили именитых спортсменов со всего СССР. Были медали и кубки, но больше всего старожилам завода запомнились… свитера. В послевоенной стране и далеком от столиц Ирбите и с обычной одеждой было не очень. А тут статные парни в ярко-красных свитерах всесоюзных чемпионов – никакому супергерою не снились почет и уважение, какие вызывали у земляков их обладатели.

Ирбит развивается как центр мотогонок. В СССР было множество спортивных дисциплин для мотоциклистов – от шоссейных и ледовых мотогонок до мотобола. Но главной особенностью Ирбита стал кросс на мотоциклах с коляской. Многие спортсмены были работниками Ирбитского мотоциклетного завода – днем они собирали машины, а вечером тренировались на них.

А в советских городах и селах появились гражданские «Уралы» с коляской. И что в них только ни возили: и мешки с картошкой, и стиральные машины. В деревнях, где инспекторы ГАИ в дефиците, обычным явлением стала такая картина: по улице едет гора из людей, под которой с трудом угадываются очертания «Урала» с коляской. Споры о том, сколько человек может везти «Урал», спроектированный как трехместный, продолжаются до сих пор – в каждой уральской деревне есть свой неофициальный рекорд. Официальные же рекорды ирбитчане установят в 90-е для Книги рекордов Гиннесса.

Хранитель, Ирбит, Гиннесс и Брэд Питт

О жизни Александра Буланова можно снять художественный фильм. Ирбитчанин с 16 лет работал на мотозаводе – сначала водителем грузового мотоцикла, потом испытателем, обкатчиком, позже занимал руководящие должности. И, конечно, занимался мотокроссом, став мастером спорта в этой дисциплине. Была тяжелая травма позвоночника, долгое восстановление и титул чемпиона России. Этого человека называют Хранителем «Урала», – и есть за что. В 90-е годы, когда Ирбитский завод, как и многие предприятия бывшего СССР, пришел в упадок, он сберег богатейшую коллекцию мотоциклов.

Директор ирбитского государственного музея мотоциклов Александр Буланов. Фото: Ирина Гершина

За долгие десятилетия работы на заводе скопилась богатейшая коллекция – ведь в разные годы для разработки своих моделей сюда завозили иностранные: Harley Davidson, Triumph, Royal Enfield – полностью оригинальные классические машины разных лет, которые коллекционеры по всему миру покупают за десятки, а то и сотни тысяч долларов. Плюс собственные уникальные прототипы ИМЗ, плюс редкие спортивные болиды. Все это могли распродать, если бы не Александр Буланов. Коллекцию он берег – иногда сам ночевал в хранилище, чтобы мотоклад не растащили. Параллельно писал в инстанции и добился создания Ирбитского государственного музея мотоциклов, директором которого сейчас и работает.

В 90-е вместе с командой друзей-мотогонщиков он пытался помочь родному заводу, прославив его в популярной тогда Книге рекордов Гиннесса. Ирбитчане установили три рекорда, один из которых не побит до сих пор. Александр с напарником проехал больше тысячи километров на «Урале» с поднятой коляской. То есть, весь путь машина шла на двух колесах.

Сегодня Ирбит остается Мотоградом. Здесь регулярно проходят этапы чемпионата России по мотокроссу, а в государственный музей мотоциклов ежегодно приезжают тысячи туристов. Ирбитский мотоциклетный завод тоже работает, хотя до объемов производства времен СССР ему далеко.

Как-то раз пытались наладить выпуск отечественных чопперов, на одном из которых посидел даже Президент России Владимир Путин. Но от этой идеи отказались и продолжили делать мотоциклы с коляской. И активно продают эти машины, в том числе за рубеж. Сегодня самый знаменитый владелец «Урала» − американский актер Брэд Питт, который с 2012 года колесит на ирбитском мотоцикле по дорогам США.

Видео: Николай Моос