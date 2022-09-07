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Общество
7 сентября 2022, 15:50

В Екатеринбурге продают опасные сливы

сливы на ветке

Судьба опасных слив еще не известна. Фото: Алексей Кунилов

В ходе проверки одной из торговых баз Екатеринбурга были обнаружены небезопасные сливы. При анализе специалисты выявили в них гриб-возбудитель бурой гнили.

Известно, что заболевание, в основном, поражает сливу, вишню, персик, нектарин, абрикос, миндаль, черешню, яблоню, грушу, айву, боярышник, мушмулу, также землянику и ежевику. Больные плоды сгнивают за несколько дней, опадают или остаются висеть на ветвях.

Для человека зараженный плод грозит кишечными расстройствами, уточнили "Областной газете" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области. Отмечается, что инспекторам управления еще только предстоит решить судьбу опасных слив – 8,3 тонны привезены из Кыргызстана, еще 103,7 тонны – из Казахстана.

Кроме того, на базе были обнаружены зараженные красной померанцевой щитовкой апельсины – 18,5 тонн из Египта и 20 тонн – из Марокко. Однако, поскольку данный вредитель не представляет опасность для человека, их разрешили продавать населению.

Областная газета Свердловской области

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В Екатеринбурге продают опасные сливы