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7 сентября 2022, 16:50

Свердловский губернатор дал поручения по школьному питанию

школьная столовая

Около 5 млрд рублей направят в 2022 году на обеспечение бесплатным питанием свердловских школьников. Фото: департамент информполитики Свердловской области

7 сентября в ходе рабочей встречи губернатор Свердловской области обсудил вопросы организации школьного питания с министром образования и молодежной политики региона Юрием Биктугановым.

В ходе беседы министр назвал самые частые проблемы в школьных столовых. В их числе холодная или невкусная еда, а также маленькие порции. По его словам, всего за прошлый год было зафиксировано 268 обращений, касающихся организации питания в учебных заведениях. А с января по май 2022 года – 57 обращений. По ним работают муниципальные и областная спецкомиссии. В последнюю входят представители органов Роспотребнадзора, регионального министерства образования и областного родительского комитета.

Вместе с Юрием Биктугановым глава региона также посетил гимназию № 39 Екатеринбурга, где попробовал, чем кормят учащихся. "Поручил министру взять питание в этой гимназии за основу и добиваться, чтобы в каждой территории детей кормили именно так", — заявил он.

Напомним, в 2022 году на обеспечение школьного питания из областного бюджета направлено более 2 млрд рублей, из федерального — 2 млрд 927 тысяч рублей. Эта сумма позволит обеспечить бесплатным питанием 323 тысячи школьников. Кроме того, около 100 млн рублей направлено на модернизацию оборудования школьных столовых.

Областная газета Свердловской области

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