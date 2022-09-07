Владимир Путин примет участие в открытии ЕКАД

Ранее президента на открытие ЕКАД пригласил вице-премьер Марат Хуснуллин. Фото: пресс-служба Кремля

8 сентября президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии открытия Екатеринбургской кольцевой автодороги. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что глава государства также будет присутствовать онлайн на открытии автомобильного движения на магистралях М-12 и М-5.

"Первый вводимый в строй участок трассы М-12 Москва – Казань составит 23 километра и соединит ЦКАД и Московское большое кольцо. Для проезда откроется 40-километровый отрезок реконструируемой трассы М-5 Екатеринбург – Челябинск, в результате чего весь маршрут между 2 городами будет иметь 4 полосы движения. 3-й пусковой комплекс ЕКАД замкнет кольцевое автомобильное движение вокруг столицы Свердловской области", – говорится в сообщении.

Добавим, по завершении работ на ЕКАД получится объединить в транспортный каркас федеральные дороги (Пермский тракт, М-5 "Урал", Екатеринбург – Шадринск – Курган и Тюменский тракт). Это позволит разгрузить улично-дорожную сеть города, выведя транзитный транспорт за его пределы.

Напомним, ранее президента на открытие Екатеринбургской кольцевой автодороги пригласил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это произошло в ходе совещания по вопросам дорожного строительства.

"Вы поручали закончить кольцевую дорогу в Екатеринбурге. Вы помните, мы дали дополнительные деньги. Просим вас поставить в ваш график в сентябре открытие с вашим участием", – отмечал зампредседателя Правительства РФ.