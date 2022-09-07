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Общество
7 сентября 2022, 18:31

В Академическом районе Екатеринбурга начали формирование территориальной избирательной комиссии

  Валерия Белякова
Избирательная комиссия

В ТИК Академического района Екатеринбурга должны войти 11 членов с правом решающего голоса. Фото: Павел Ворожцов

В Академическом районе Екатеринбурга появится территориальная избирательная комиссия. Сроки ее формирования сегодня на заседании определили члены избиркома Свердловской области.

В состав Академической ТИК должны войти 11 человек. С 19 сентября по 18 октября в областной комиссии готовы принять предложения по кандидатурам. Для этого сформирована соответствующая рабочая группа, сообщают в пресс-службе свердловского избиркома.

ЦИК России согласовала создание Академической районной территориальной избирательной комиссии Екатеринбурга 22 июня 2022 года. 

Напомним, 11 сентября на Среднем Урале пройдут выборы губернатора, голосование уже началось в отдаленных территориях области.

Областная газета Свердловской области

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