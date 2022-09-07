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7 сентября 2022, 19:44

Глава Среднего Урала отметил вклад следователей в обеспечение правопорядка на территории региона

Музей

В ходе торжественного мероприятия был дан старт работе музея следственного управления. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловские следователи отмечают 15-летие со дня создания регионального СУ СКР и образования Следственного комитета при прокуратуре РФ. В праздничных мероприятиях принял участие глава Среднего Урала.

Руководитель СУ СКР по Свердловской области Михаил Богинский поблагодарил региональное правительство за эффективную совместную работу. По его словам, за 15 лет следователи направили в суд около 55 тыс. уголовных дел, раскрыли порядка 6,5 тыс. убийств и 2,5 тыс. нераскрытых дел из архивов прокуратуры.

"В результате совместных действий с правоохранительными ведомствами в суд направлено 2,5 тысячи дел о коррупционных преступлениях, возмещено около 5 миллиардов рублей причиненного преступлениями ущерба", — передает слова Михаила Богинского департамент информполитики Свердловской области.

В ходе торжественного мероприятия был дан старт работе музея следственного управления, где собраны артефакты и исторические сведения об истоках и развитии деятельности этих специалистов в России. Там же представлены примеры расследования резонансных дел и криминалистическая техника.

"Работа [следователем] требует от сотрудников профессионализма, ответственности, принципиальности, добросовестности и дисциплины. Именно такие качества демонстрирует руководство и весь коллектив следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области", — сказал губернатор.

Областная газета Свердловской области

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