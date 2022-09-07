В Херсонской области 4 ноября проведут референдум о присоединении к РФ

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Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион готовится к проведению 4 ноября референдума о вхождении в состав России. По его мнению, явка на голосовании составит более 80%.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак говорил, что в День народного единства, 4 ноября, было бы правильным решением провести голосование о присоединении Донбасса и освобожденных от ВСУ территорий Украины к России.

"Мы с Андреем Анатольевичем Турчаком солидарны. Будем готовиться к конкретной дате. Все думали, что референдум состоится в сентябре, но конкретной даты не называли. Будем ориентироваться на 4 ноября, хотя мы готовы провести его хоть сейчас", — передает слова Кирилла Стремоусова ТАСС.

Отметим, что Херсонская область расположена на юге Украины, на границе с Республикой Крым. Российские военнослужащие взяли регион под полный контроль еще в марте.