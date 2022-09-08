В Екатеринбурге из-за пожара в высотке эвакуировали 30 человек

Пожар случился сегодня ночью на 21-м этаже жилого дома на улице Рощинской в Екатеринбурге. Фото: ИА "Ночные Новости"

Из екатеринбургской высотки на улице Рощинской сегодня ночью эвакуировали 30 человек. На 21-м этаже дома произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Сообщение о возгорании квартиры диспетчерам МЧС поступило в 01:27. На место ЧП были направлены пожарные подразделения. Из задымленного дома огнеборцы эвакуировали 30 человек по лестничным маршам.

Фото: ИА "Ночные Новости"

Фото: ИА "Ночные Новости"

По данным ИА "Ночные Новости", огнеборцам пришлось применить специнструмент для вскрытия горящей квартиры, дверь в нее никто не открывал. После того, как пожарные попали внутрь, выяснилось, что на балконе находился хозяин жилья. Для спасения ему потребовался дыхательный аппарат. Мужчину передали медикам скорой помощи. На месте ЧП удалось установить, что причиной пожара стало короткое замыкание электрического щитка, установленного в квартире.

Фото: ИА "Ночные Новости"

К ликвидации возгорания были привлечены 21 сотрудник МЧС и 7 единиц техники. Пожар был потушен за 10 минут. Спустя час с небольшим были завершены разбор и проливка сгоревших конструкций в помещении.

Напомним, накануне из-за возгорания в пятиэтажном доме Богдановича были эвакуированы 20 жильцов.