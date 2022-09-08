Лучших волонтеров Среднего Урала отправили отдыхать в Крым

89 волонтеров из Свердловской области уехали отдыхать в Крым. Фото: Полина Зиновьева

Поездкой в Евпаторию наградили победителей ежегодного конкурса молодых уральцев-волонтеров. 89 добровольцев отправились сегодня ночью на поезде в пансионат "Юпитер", рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

На отдыхе в Крыму волонтеры проведут 10 дней. Возрастной состав группы разный: от 14 до 35 лет. Все они участвовали в областном конкурсе, на который заявились больше тысячи добровольцев. Отбор проводился с января по август 2022 года по разным направлениям, среди них: "Лучший волонтер", "Молодой профессионал", "Лучший молодежный проект", "Лидер молодежного объединения".

"Среди лауреатов конкурса активные волонтеры, призеры состязаний движения WorldSkills, победители конкурсов, проводимых АНО "Россия – страна возможностей". Так, "Лучшим волонтером" стал студент Алапаевского филиала Свердловского областного медицинского колледжа, активист "Российского Красного Креста" Михаил Шаньгин, у которого наработано более трех тысяч волонтерских часов. В области его задач – сопровождение больных во время лечения и обследования, помощь медперсоналу", – уточнил начальник отдела молодежных проектов, мониторинга и анализа процессов в молодежной среде регионального Минобразования Денис Протасов.

Среди победителей оказался волонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей Дмитрий Чазов. Он рассказал, что еще в детстве понял свое призвание – помогать людям, поэтому молодой человек решил стать спасателем. Во время пандемии волонтер вступил в движение "МыВместе". Одиноким и маломобильным пенсионерам Екатеринбурга покупал и привозил продукты, лекарства. В 2021 году на добровольной основе помогал в Свердловской области в проведении вакцинации от COVID-19.

"В этом году в рамках волонтерской деятельности ездил в Ростов-на-Дону и работал с беженцами с территории Донбасса. Мне очень приятно, что Свердловская область поддерживает активную молодежь и поощряет волонтерство. Рад, что мне выпала честь отдохнуть на море. Эта поездка мотивирует на новые достижения", – рассказал Дмитрий Чазов.

Напомним, в этом году свердловские студенты помогали восстанавливать Донбасс в составе cводного отряда Всероссийского студенческого корпуса спасателей.