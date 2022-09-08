Гражданин Китая пытался вывезти из Екатеринбурга ценные медали

Иностранец пытался вывезти из Екатеринбурга юбилейные медали. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Сотрудники Кольцовской таможни не разрешили гражданину Китая вывезти из Екатеринбурга за границу ценные медали. Иностранец пытался переправить награды, выпущенные к юбилейным датам важных для истории России событий.

Как пояснили в пресс-службе Уральского таможенного управления, у пассажира было 15 медалей. Из них 7 выпущены к различным годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, 3 — к юбилейным датам создания Вооруженных сил Советского Союза, 4 медали "Ветеран труда" и одна — к столетию со дня рождения маршала Георгия Жукова.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Экспертиза установила, что медали: "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", "50 лет Вооруженных сил СССР" и "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина" были выпущены больше полувека назад и сегодня представляют культурную ценность, являясь предметами фалеристики. Остальные награды были возвращены их владельцу.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Кольцовской таможне решается вопрос о возбуждении уголовного дела за приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Нарушителю грозит наказание: арест до 3 месяцев, исправительные работы до года или штраф до 80 тысяч рублей.

Ранее уральские таможенники пресекли ввоз контрафактной обуви на территорию РФ.