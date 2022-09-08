Веревочный парк в Верхней Синячихе получил признание на федеральном уровне

Всего на конкурс было подано почти 1,1 тыс. заявок из 61 региона России. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Веревочный парк "Орион", который был создан силами жителей Верхней Синячихи, занял второе место в номинации "Общественное партнерство" на VI Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования. Проект профинансировали региональные и муниципальные власти, представители бизнеса и местные жители.

Всего на конкурс было подано почти 1,1 тыс. заявок из 61 региона России. Жюри оценивало доли софинансирования со стороны бизнеса и населения.

На создание веревочного парка требовалось 1,5 млн рублей: 500 тыс. рублей предоставило правительство Свердловской области, 525 тыс. рублей — администрация МО "Алапаевское", 400 тыс. рублей — представители бизнеса, а остальные 75 тыс. вложили граждане. Кроме того, в дополнение к трассе повышенной сложности на средства комбината компании "Свеза" в Верхней Синячихе за 900 тыс. рублей построили детскую трассу.

Авторы проекта отметили, что ранее подобные места были доступны только жителям крупных городов. По предварительной оценке, в "Орионе" провести время с пользой для здоровья могут порядка 18 тыс. человек.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в нынешнем году глава региона в 2,5 раза увеличил размер субсидии на проекты инициативного бюджетирования. Это значит, что на реализацию идей жителей Среднего Урала региональное правительство направит около 42 млн рублей.