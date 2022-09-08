Темы дня

Общество
8 сентября 2022, 15:57

Эстония закрывает въезд для россиян с 19 сентября

Эстония

Аналогичным образом поступят страны Балтийского региона, в частности Латвия, Литва и Польша. Фото: Google Maps

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что с 19 сентября в страну запретят въезд россиянам, независимо от наличия у них шенгенских виз. По его словам, аналогичным образом поступят страны Балтийского региона, в частности Латвия, Литва и Польша.

"С 00:00 19 сентября для граждан России начнет действовать запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государствам выдана шенгенская виза. <...> Не приезжайте в Эстонию с такими визами, вас здесь не приветствуют!" — передает слова Урмаса Рейнсалу "Интерфакс".

При этом он отмечает, что запрет распространяется только на туристов. Россиянам, которые приехали к родственникам или по гуманитарным причинам, въезд в Эстонию будет разрешен. Как сказал глава министерства иностранных дел, Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничениях в пересечении границы для граждан РФ, однако финальные решения будут приниматься на национальном уровне.

Ранее "ОГ" сообщала, что Еврокомиссия подготовила предложение об отказе россиянам в упрощенном визовом режиме. По словам еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Юханссон, инициатива может начать действовать с 12 сентября. Согласно обновленным правилам, визовый сбор увеличится с 35 до 80 евро, а срок получения шенгена может растянуться на полгода.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.09.2022, 17:00 / Общество
Ревда и Новоуральск смогут развивать народные промыслы на областные субсидии
08.09.2022, 16:40 / Общество
Роспотребнадзор зафиксировал второй случай заражения оспой обезьян в РФ
08.09.2022, 15:57 / Общество
Эстония закрывает въезд для россиян с 19 сентября
08.09.2022, 15:48 / Общество
Свердловские лесничества обеспечили новыми российскими внедорожниками
08.09.2022, 15:20 / Спорт
"Урал" подписал контракт с Ибраимой Сиссе