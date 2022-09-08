Ревда и Новоуральск смогут развивать народные промыслы на областные субсидии

В Свердловской области увеличили число муниципалитетов, которые могут претендовать на субсидии из бюджета региона. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сегодня на заседании правительства принято решение о расширении перечня территорий, где поддерживают и развивают народные художественные промыслы (НХП). В список включены два города — Ревда и Новоуральск.

Таким образом, перечень увеличился до 19 муниципалитетов. Территории из этого списка получают право участвовать в конкурсных отборах на предоставление субсидий из областного бюджета на поддержку НХП, пояснила и. о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

В Ревде и Новоуральске занимаются сохранением художественной обработки металла, камня, дерева и других растительных материалов. В Новоуральске в рамках НХП поддерживают производство ювелирных изделий, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

В 2022 году региональные субсидии на общую сумму в 2,9 млн рублей получили Сысерть, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. В настоящее время в областном министерстве инвестиций принимают заявки на предоставление субсидий, с помощью которых можно возместить затраты, понесенные на производство изделий народных промыслов в 2022 году. До конца года из регионального бюджета на эти цели будет выделено 1,9 миллиона рублей.

С июля 2022 года на Среднем Урале расширили меры, помогающие мастерам не отказываться от ремесел. Областной фонд поддержки предпринимательства готов помочь в продвижении продукции на выставках, ярмарках и прочих мероприятиях федерального и регионального уровня.

Отметим, текущий год объявлен годом культурного наследия народов России.