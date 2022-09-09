Под Красноуфимском выявили вредоносное растение-паразит

Пораженные повиликой растения сначала отстают в росте, потом погибают. Фото: Свердловский референтный центр Россельхознадзора

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в населенном пункте Красноуфимского района вредоносное растение. Исследовав представленный образец, агрономы идентифицировали повилику.

Как отмечается на сайте Свердловского референтного центра Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, повилика – "опасный представитель карантинных сорняков, является паразитом покрытосеменных растений". Известно, что она поражает садово-декоративные и хозяйственно ценные растения (сахарную свеклу, картофель, люцерну, клевер, овощи, лен, виноград, овес, бахчевые). Также является переносчиком ряда вирусных заболеваний.

Как уточнили "Областной газете" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области, обнаруженный сорняк скосят и обработают гербицидами.

Ранее "ОГ" выяснила, что велика опасность занести этот карантинный сорняк к себе на участок при покупке непроверенного семенного материала. Семена у повилики мелкие, величиной 1–2 миллиметра, шаровидной неправильной формы. Например, в семенах моркови их практически невозможно заметить. При посеве они взойдут у вас вместе с культурными растениями.

По данным санврачей, много зон распространения этого сорняка выявлено в Красноуфимском районе и в пригороде Екатеринбурга. Если вы заподозрили, что на вашем участке появилась повилика, нужно обратиться к специалистам.

Кстати, в межрайонные пункты отдела карантина растений можно обращаться по всем интересующим садоводов вопросам, связанным с проблематикой защиты растений. Вот адреса и номера телефонов фитосанитарных постов: